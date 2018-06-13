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К главе Серпуховского района Подмосковья пришли с обыском

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В дом главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна пришли с обысками, рассказал глава пресс-службы районной администрации Дмитрий Староверов.

«В шесть часов они где-то нагрянули к нему домой. Дома он был вместе со всей семьей — он, дети, в том числе трое несовершеннолетних», — приводит слова Староверова «РИА Новости». По его словам, к Шестуну не пускают адвоката.

Собеседник агентства предположил, что с обысками пришли из Следственного комитета, но не из ФСБ — на месте работают около 40 человек. Обыски проходят в том числе и в здании администрации.

Обыски в администрации уже проходили 5 и 9 апреля, а также 4 мая. Тогда изъяли документы за 2007–2008 годы. В администрации происходящее связали с видеообращением Шестуна.

Чиновник выложил в YouTube запись телефонного разговора, как он утверждает, с руководителем администрации губернатора области Михаилом Кузнецовым. На записи Шестуну говорят, что больше не могут с ним работать.

Позднее в СМИ появилась информация, что глава района записал еще один ролик — к президенту России Владимиру Путину. В нем он рассказал о том, что его якобы принуждали уйти в отставку с помощью угроз и шантажа. В Кремле ситуацию не прокомментировали.

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