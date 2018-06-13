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Виртуальное путешествие по России совершат мурманские школьники

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Школьникам Мурманска предложили поучаствовать в интерактивной викторине «Рожден в России». Ученики первого и второго классов совершат настоящее виртуальное путешествие по стране, начиная в Калининграде и заканчивая во Владивостоке.

Как уточняет ИА «Би-порт», мероприятие проводится для тех ребят, кто посещает оздоровительный лагерь, организованный на базе одной из школ Мурманска. Оно проходит в областной детско-юношеской библиотеке.

Ученикам расскажут об официальных и неофициальных символах государства, достопримечательностях, памятниках, необычных местах. Они узнают о том, что такое Золотое и Серебряное кольца России и что означают разные часовые пояса. 

Портал iz.ru сегодня сообщил о том, что в законодательном собрании Ростовской области предложили отмечать 2 ноября День дружбы народов Дона.

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