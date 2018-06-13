Специалист рассказал о правильном написании имен южнокорейских футболистов

Российские СМИ часто допускают ошибки при написании имен южнокорейских футболистов, рассказал в интервью «Пятому каналу» известный кореевед О Донгон.

Он пояснил, что у корейцев нет отчества. Сначала называется фамилия, а затем имя, которое при этом по корейско-русской практической транскрипции пишется слитно, в одно слово.

Например, нападающий сборной Кореи Хван Хичхан — «Хван» — это фамилия, а «Хичхан» — личное имя. Специалист отметил, что писать «Хван Хи Чхан» недопустимо.

Также, по его словам, в России часто неправильно используют латинскую транскрипцию корейских имен. В результате, например, имя капитана сборной Кореи из Ки Соннён превращается в Ки Сун Юн.

О Донгон также привел список правильно написанных имен корейских футболистов: вратарь 1 — Ким Сынгю, вратарь 21 — Ким Джинхён, вратарь 23 — Чо Хёну, защитник 22 — Ко Ёхан, защитник 12 — Ким Мину, защитник 19 — Ким Ёнгвон, защитник 6 — Пак Чухо, защитник 4 — О Бансок, защитник 5 — Юн Ёнсон, защитник 2 — Ли Ён, защитник 20 — Чан Хёнсу, защитник 3 — Чон Сынхён, защитник 14 — Хон Чхоль, полузащитник 13 — Ку Джачхоль, полузащитник 18 — Мун Сонмин, полузащитник 10 — Ли Сыну, полузащитник 17 — Ли Джэсон, полузащитник 15 — Чон Уён, полузащитник 8 — Чу Седжон, нападающий 9 — Ким Синук, нападающий 7 — Сон Хынмин.

Футболисты и тренерский штаб сборной Южной Кореи 12 июня прилетели в Санкт-Петербург для участия ЧМ-2018. На турнире южнокорейским футболистам предстоит сыграть в группе F с командами Швеции, Мексики и Германии.