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Защитник сборной Мексики пропустит ЧМ-2018 из-за травмы

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Фото: РИА НОВОСТИ/Владимир Астапкович
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Защитник национальной команды Мексики по футболу Диего Рейес пропустит ЧМ-2018 из-за травмы. Об этом сообщили в пресс-службе мексиканской сборной.

Игрок получил травму правого бедра еще 6 мая во время матча чемпионата Португалии между «Фейренсе» и «Порту», но не успел восстановиться. На мировом первенстве футболиста заменит полузащитник «Пачуки» Эрик Гутьеррес, пишет «Спорт-Экспресс».

На групповом этапе мирового первенства сборная Мексики сыграет с национальными командами Германии, Южной Кореи и Швеции.

ЧМ-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах. Во время мундиаля Мексика развернет в России мобильные консульства.

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