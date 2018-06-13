Защитник сборной Мексики пропустит ЧМ-2018 из-за травмы

Защитник национальной команды Мексики по футболу Диего Рейес пропустит ЧМ-2018 из-за травмы. Об этом сообщили в пресс-службе мексиканской сборной.

Игрок получил травму правого бедра еще 6 мая во время матча чемпионата Португалии между «Фейренсе» и «Порту», но не успел восстановиться. На мировом первенстве футболиста заменит полузащитник «Пачуки» Эрик Гутьеррес, пишет «Спорт-Экспресс».

На групповом этапе мирового первенства сборная Мексики сыграет с национальными командами Германии, Южной Кореи и Швеции.

ЧМ-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах. Во время мундиаля Мексика развернет в России мобильные консульства.