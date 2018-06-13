Прямой эфир

Футбольные ворота насмерть придавили ребенка в Подмосковье

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Четырехлетнего мальчика насмерть придавило футбольными воротами в Московской области. Об этом сообщили в региональном ГСУ СК.

ЧП произошло 11 июня в селе Никитское сельского поселения Ульянинское Раменского района Подмосковья. Незафиксированные футбольные ворота на стадионе упали на ребенка, в результате чего тот получил травму головы и скончался. Причиной произошедшего стало недобросовестное исполнение своих должностных обязанностей сотрудниками местной администрации.

Возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц, повлекшей смерть ребенка, пишет сайт kp.ru. Назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются дополнительные свидетели и очевидцы случившегося, запрошена техническая документация на футбольное поле.

После происшествия уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова, а также Госадмтехнадзор и главы территорий проведут проверку всех детских ворот на спортплощадках. Также к контролю будут привлечены министерство физической культуры и спорта Московской области, сообщает РИАМО.

Мишонова также отметила, что проблема падения ворот на детей носит федеральный характер. В апреле такие инциденты произошли в Амурской области и Северной Осетии, в феврале — на Урале.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ребенок погиб на детской площадке в Псковской области
Ребенок погиб в Тульской области под обрушившейся стеной дома

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017