Футбольные ворота насмерть придавили ребенка в Подмосковье

Четырехлетнего мальчика насмерть придавило футбольными воротами в Московской области. Об этом сообщили в региональном ГСУ СК.

ЧП произошло 11 июня в селе Никитское сельского поселения Ульянинское Раменского района Подмосковья. Незафиксированные футбольные ворота на стадионе упали на ребенка, в результате чего тот получил травму головы и скончался. Причиной произошедшего стало недобросовестное исполнение своих должностных обязанностей сотрудниками местной администрации.

Возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц, повлекшей смерть ребенка, пишет сайт kp.ru. Назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются дополнительные свидетели и очевидцы случившегося, запрошена техническая документация на футбольное поле.

После происшествия уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова, а также Госадмтехнадзор и главы территорий проведут проверку всех детских ворот на спортплощадках. Также к контролю будут привлечены министерство физической культуры и спорта Московской области, сообщает РИАМО.

Мишонова также отметила, что проблема падения ворот на детей носит федеральный характер. В апреле такие инциденты произошли в Амурской области и Северной Осетии, в феврале — на Урале.