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США обвинили сотрудников «Совфрахта» в нарушении санкций против Сирии

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Министерство юстиции США обвинило пятерых сотрудников российской транспортно-логистической компании «Совфрахт» в нарушении экономических санкций против Сирийской Арабской Республики (САР).

В заявлении американского ведомства говорится, что Илья Логинов, Иван Окороков, Карен Степанян, Алексей Конков и Людмила Шмелкова якобы пытались в обход ограничений поставить авиационное топливо в САР. В список Миюнста также попали трое сирийцев. Если их вина будет доказана в суде, то им грозит не только крупный штраф, но и тюремное заключение сроком до 25 лет, пишет «Газета.ру».

Издание отмечает, что «Совфрахт» не мог использовать доллары США для денежных переводов без выдачи на то особого разрешения американского Минфина, так как российская компания уже включена в черный список ведомства за нарушение антироссийских санкций.

4 июня президент РФ Владимир Путин подписал закон о контрсанкциях, который позволяет запрещать сотрудничество с иностранными организациями и государствами, а также ограничивать ввоз в страну различной продукции.

11 июня США в очередной раз расширили санкции против России. Под ограничительные меры Вашингтона попали три физических лица и пять IT-компаний. В Москве на это заявили, что ограничения не помешают российской стороне придерживаться самостоятельного курса на международной арене.

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