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Дело завели после гибели ребенка при падении ворот в Подмосковье

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Четырехлетний мальчик погиб в результате падения футбольных ворот в Раменском районе Московской области. Уголовное дело возбуждено по статье «Халатность».

Трагедия произошла на стадионе в сельском поселении Ульянинское. Незакрепленные футбольные ворота рухнули на голову четырехлетнего мальчика. От полученных травм ребенок скончался на месте, сообщает интернет-портал «Подмосковье сегодня».

По версии следствия, причиной трагедии стало недобросовестное исполнение своих обязанностей сотрудниками администрация села. В связи с этим возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Глава сельского поселения и его заместители допрошены в качестве свидетелей.

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