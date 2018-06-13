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Президент Боливии прилетел в Москву для участия в открытии ЧМ-2018

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Фото: Global Look Press/F.Andrieu/Agence Peps
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Президент Боливии Эво Моралес прибыл в Москву. Глава государства примет участие в открытии чемпионата мира по футболу.

В боливийском посольстве в Москве отметили, что в среду, 13 июня, Моралес встретится с президентом России Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.

Кроме того, он планирует выступить на площадке международного дискуссионного клуба «Валдай».

Открытие чемпионата мира по футболу состоится в четверг, 14 июня, на стадионе «Лужники». В первом матче мундиаля сыграют сборные России и Саудовской Аравии. Встреча начнется в 18:00 по московскому времени.

Сборная Боливии по футболу не сумела пробиться в финальную стадию ЧМ-2018. В отборочной группе команда заняла девятое место из десяти возможных.

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