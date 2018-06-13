СК проводит проверку по факту смерти ребенка за рулем авто под Казанью

Следственный комитет проводит процессуальную проверку по факту смерти пятилетнего мальчика в Татарстане. Находясь за рулем ВАЗ-21099, принадлежавшего его отцу, он съехал в реку и утонул.

По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Как уточняет ресурс ProKazan.ru, инцидент произошел у полуострова Щурячий в Зеленодольском районе республики. Следователи установили, что ребенок находился в салоне автомобиля один. Предположительно он повернул ключ замка зажигания, после чего машина съехала с крутого берега в воду.

В этом месте глубина Волги — около 5 м. Очевидцы вызвали на место происшествия спасателей. Однако мальчика спасти не удалось. О том, где в это время находились родители ребенка, пока не сообщалось.

Портал iz.ru сегодня сообщал о том, что в Иркутской области при обрушении грунта погиб 12-летний ребенок — он без разрешения родителей отправился на заброшенный песчаный карьер.