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Похищавшая деньги у пенсионеров группа женщин осуждена в Твери

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Заволжский районный суд Твери вынес обвинительный приговор группе женщин, которые представлялись социальными работниками и похищали денежные средства у пожилых людей.

Было установлено, что три женщины 1956, 1975 и 1991 годов рождения вступили в сговор. Они представлялись социальными работниками и похищали денежные средства у пенсионеров. Удалось установить их причастность к трем случаям хищения на общую сумму более 700 тыс. рублей, сообщают «Тверские ведомости».

Последний случай произошел 10 января 2018 года. Две женщины проникли в квартиру и отвлекали потерпевшего, пока третья искала деньги. Также с целью отвлечь пенсионера неизвестный позвонил ему на телефон. Установить личность четвертого злоумышленника не удалось. Еще два подобных случая произошли 23 и 24 октября 2017 года.

Подсудимые были признаны виновными. Им назначено наказание в виде лишения свободы на срок от двух лет до двух лет и двух месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима.

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