День дружбы народов Дона предложили учредить ростовские парламентарии

В законодательном собрании Ростовской области предлагают учредить День дружбы народов Дона. Парламентарии считают, что праздник можно отмечать 2 ноября.

Как говорится в заявлении инициаторов, на которое ссылается RostovGazeta, именно в этот день уже много лет в Ростовской области проводится фестиваль народов Дона.

Инициатива будет вынесена на обсуждение депутатов. А впервые она прозвучала на региональном форуме «Россия. Время побеждать!».

Агентство в свою очередь уточняет, что сейчас Ростовскую область населяют представители более 150 народов и национальностей.

Портал iz.ru 7 июня сообщал о том, что губернатор Ростовской области Василий Голубев дал указание помочь беженцам из Донбасса, которые во время «прямой линии» обратились к Владимиру Путину.

Он собирался лично встретиться с людьми, рассказавшими президенту о том, что сейчас находятся в Батайске и испытывают трудности с поиском работы и оформлением документов.