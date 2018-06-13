Памятник местному «Хатико» установили в Хабаровском крае

В Комсомольске-на-Амуре появился памятник собаке Найде, которую прозвали «Хатико» за верность погибшему хозяину. Горожане сами собрали деньги на монумент.

Открытие памятника было приурочено к 86-й годовщине основания города. Скульптура изображает собаку Найду, которая 12 лет ждала хозяина возле остановки «Швейная фабрика». Пса и мужчину сбила машина, хозяин Найды не выжил. Собака отказывалась покидать место ДТП и поселилась возле дороги, сообщает «Хабаровский край сегодня».

Животное прикормили местные жители, они же установили будку, чтобы собака не мерзла зимой. Однако несколько лет назад Найда погибла. Ее переехал автомобиль.

На установку памятника жители города собрали 300 тыс. рублей. За изготовление монумента взялся местный мастер Евгений Попов. Высота памятника достигает 2 м, она сделана из бетона и покрыта специальной краской под бронзу.