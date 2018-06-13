Прямой эфир

Памятник местному «Хатико» установили в Хабаровском крае

0
Фото: youtube.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Комсомольске-на-Амуре появился памятник собаке Найде, которую прозвали «Хатико» за верность погибшему хозяину. Горожане сами собрали деньги на монумент.

Открытие памятника было приурочено к 86-й годовщине основания города. Скульптура изображает собаку Найду, которая 12 лет ждала хозяина возле остановки «Швейная фабрика». Пса и мужчину сбила машина, хозяин Найды не выжил. Собака отказывалась покидать место ДТП и поселилась возле дороги, сообщает «Хабаровский край сегодня».

Животное прикормили местные жители, они же установили будку, чтобы собака не мерзла зимой. Однако несколько лет назад Найда погибла. Ее переехал автомобиль.

На установку памятника жители города собрали 300 тыс. рублей. За изготовление монумента взялся местный мастер Евгений Попов. Высота памятника достигает 2 м, она сделана из бетона и покрыта специальной краской под бронзу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Памятник русскому Хатико появится в Комсомольске-на-Амуре
Активисты ищут спонсора на памятник комсомольскому Хатико

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017