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Датчане, немцы и финны выкуют арт-объект для Корткероса в Коми

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V Межрегиональный фестиваль кузнечного мастерства «Кōрт Айка» пройдет в селе Корткерос Республики Коми 16 июня. В мероприятии планируют принять участие 37 кузнецов из разных регионов России, а также из Дании, Германии и Финляндии.

В этом году фестиваль будет посвящен 410-летию села Корткерос. Участники планируют вместе выковать арт-объект на тему «Корткерос — кузница счастья». Помимо этого, специалисты своего дела проведут мастер-классы для всех желающих и представят на суд компетентного жюри свое «домашнее задание», сообщает ИА «Комиинформ».

В празднестве планируют принять участие 37 кузнецов. Они прибудут в Корткерос из Москвы, Санкт-Петербурга, Пскова, Перми, Рыбинска, Вологодской области, Кирова, а также из Дании, Германии и Финляндии. Специальным гостем выступит президент Союза кузнецов России — Мария Круглова.

Откроет V Межрегиональный фестиваль театрализованное действие «На древней земле Коми» в полдень. Для гостей мероприятия в этот день будут организованы разнообразные мероприятия, включая выступления артистов, а на поле развернутся ярмарка подворий, историческая, литературная и детская площадки.

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