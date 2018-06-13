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Мексиканка заплатила таксисту в Петербурге 6 тыс. рублей за 3 км пути

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Водитель такси в Санкт-Петербурге потребовал от туристки из Мексики 7 тыс. рублей за поездку от Дворцовой площади до улицы Рубинштейна. Длина пути составила чуть менее 3 км.

Как рассказал телеканалу «78» источник в правоохранительных органах, после того, как 20-летняя мексиканка доехала от Дворцовой площади до пересечения улицы Рубинштейна и Невского проспекта, таксист потребовал от своей пассажирки заплатить 7 тыс. рублей, а после ее отказа заблокировал двери машины.

Испугавшись, иностранная туристка отдала водителю 6 тыс. рублей, а позже обратилась в полицию. Стражи порядка уже установили личность водителя. Сейчас его ищут.

Портал iz.ru 10 июня сообщал о том, что московский таксист подвез туриста из Вьетнама до аэропорта Шереметьево за 23 тыс. рублей. Иностранец ехал из района Красной площади.

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