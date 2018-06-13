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Ребенок погиб при обвале грунта в Иркутской области

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12-летний мальчик погиб при обрушении грунта на заброшенном карьере в Иркутской области. Следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

По данным правоохранительных органов, подросток без разрешения взрослых отправился на песчаный карьер. Там он выкопал яму, в результате чего произошло обрушение грунта. Мальчика засыпало землей. Другой ребенок, который видел произошедшее, позвал на помощь взрослых, а те вызвали спасателей. В ходе поисковой операции было обнаружено тело погибшего, сообщает ИА IrkutskMedia.

Следователи устанавливают, кто является собственником карьера и отвечает за его использование. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Причинение смерти по неосторожности».

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