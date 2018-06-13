Более 30 тыс. зрителей посетили концерт ко Дню России на Красной площади

На концерте ко Дню России на Красной площади в Москве побывали 30 тыс. зрителей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по столице.

Отмечается, что такое количество посетителей связано также с предстоящим чемпионатом мира по футболу, поэтому национальный праздник в 2018 году стал интернациональным. Как отмечает телеканал «Звезда», прибывшие в Москву болельщики из разных стран удивляются трем выходным подряд, сетуют на прохладное московское лето, а также учат русский язык.

«Я очень хочу с вами участвовать в этом празднике, поэтому мы пришли. Хотим вместе с вами веселиться», - рассказала туристка из Китая, а гость из Колумбии признался в любви России и русскому народу, а также рассказал, что счастлив быть здесь.

День России является одним из самых молодых государственных праздников, он отмечается 12 июня. По данным МВД, всего в праздничных мероприятиях ко Дню России приняли участие больше 7 млн человек во всех регионах страны, сообщает агентство городских новостей «Москва». В честь праздника в российских городах прошел массовый запуск воздушных змеев.