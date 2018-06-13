В Кремле оценили саммит США-КНДР

В Кремле положительно оценили саммит США — КНДР, в ходе которого состоялся прямой диалог лидеров двух стран Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Однако итоги этих переговоров еще предстоит анализировать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Подобные встречи способствуют разрядке на полуострове. Безусловно, в таких сложных условиях надеяться на решение застаревших проблем в одночасье было бы неверным», — заявил официальный представитель Кремля.

Песков напомнил слова президента России Владимира Путина, который ранее говорил о том, что единственный возможный путь в урегулировании ситуации вокруг КНДР — это прямой диалог. В начале текущего месяца Путин заявил, что Москва сделает все для недопущения эскалации конфликта на Корейском полуострове.

12 июня в Сингапуре состоялась лидеров КНДР и США Ким Чен Ына и Дональда Трампа, по итогам которой стороны подписали совместный документ. В частности, Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.