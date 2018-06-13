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Македония определилась с новым названием страны‍

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Премьер-министры Греции и Македонии Алексис Ципрас и Зоран Заев урегулировали многолетний спор двух государств о названии бывшей югославской республики. Последняя, согласно подписанному документу, будет именоваться Республика Северная Македония.

Теперь документ должны утвердить правительства двух стран, а также граждане государства в ходе общенационального референдума, который состоится осенью 2018 года. В дальнейшем оно будет использоваться как на международном, так и на двустороннем уровне. Официальным языком останется македонский, а граждане будут именоваться македонцами, пишет «Интерфакс».

Спор возник после того, как Македония обрела независимость от Югославии, так как в Греции есть провинция с аналогичным названием. В частности, из-за этого Афины блокировали переговоры Скопьи об интеграции с Евросоюзом. Теперь же македонские власти могут претендовать на вступление в ЕС, а также в НАТО.

В Североатлантическом альянсе приветствовали договоренности сторон. По мнению генсека организации Йенса Столтенберга, завершение работы над договором по конституционному названию Македонии поставит эту страну на путь вступления в НАТО.

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