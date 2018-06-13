Семилетний ребенок утонул во время рыбалки в Красноярском крае

Следователи начали проверку по факту гибели семилетнего мальчика в Курагинском районе Красноярского края. Ребенок отправился на рыбалку без взрослых и утонул.

По данным правоохранительных органов, мальчик отправился на берег реки Терехты и увидел, что кто-то из купающихся детей потерял обувь в воде. Тогда он решил помочь в поисках. Ребенок зашел в воду и начал тонуть. На помощь бросился находившийся неподалеку подросток, но спасти мальчика не удалось. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

Следствие уточняет, что ребенок отправился к реке без сопровождения взрослых.

По факту несчастного случая началась доследственная проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются родственники погибшего ребенка.