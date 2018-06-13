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Асфальт провалился на улицах Брянска после ливня

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Жители Брянска сообщают сразу о нескольких участках с провалившимся асфальтом за день. Дороги пострадали из-за ливня.

По данным очевидцев, на улице Севской в промоину провалился автомобиль. На данном участке ранее проводился ремонт, рабочие меняли старые трубы теплотрассы и не заасфальтировали часть двора. В итоге ливень подмыл грунт под машиной. На улице Фокина из-за дождя пострадала тротуарная плитка, что создало угрозу для пешеходов. Самым глубоким оказался провал на улице Ново-Советской, сообщает интернет-газета «Брянские новости».

Также горожане жалуются на сильно затопленную проезжую часть в Бежицком районе. Несмотря на погодное ЧП, концерты в честь Дня России отменять не пришлось.

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