Кадыров похвалил песню Слепакова про него и футбол

Главе Чечни Рамзану Кадырову показалась смешной песня Семена Слепакова с предложением назначить его тренером российской футбольной сборной. Однако он не согласен с некоторыми словами в тексте.

«Мне песня Семена понравилась, я искренне посмеялся, только вот мое слово тверже камня, а не сыра», — цитирует главу Чечни ТАСС.

«Не думайте, что у нас в Чечне недостаток чувства юмора, ведь оно не зависит от места проживания. И у Слепакова с чувством юмора все отлично, он же наш, с Кавказа», — добавил глава Чечни.

Однако политику показалось обидным, что в конце песни «возглавленная» им команда проиграла. «Это непорядок. Приглашаю Семена Слепакова в Грозный, вместе напишем новую песню. Но нашим ребятам-футболистам надо отдать должное: пока мы тренируем юмор, они тренируют волю к победе», — добавил он.

Кадров подчеркнул, что верит в успех российской сборной.

11 июня Слепаков выложил в YouTube новую песню, в которой предложил Кадырова в тренеры российской сборной по футболу. Предложение объясняется твердостью характера главы Чечни. В тексте говорится, что Россия проиграла команде ОАЭ, но политик продолжил тренировать ее.