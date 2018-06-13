Курск и Пенза подписали соглашение о сотрудничестве в сфере туризма

Соглашение о сотрудничестве в сфере туризма подписали Курская и Пензенская области. Оно было заключено в рамках Курской Коренской ярмарки, которая на этих выходных прошла в Курске.

Как уточняет «Курская правда», документ предполагает участие двух регионов в различных конкурсах и выставках, посвященных туристической деятельности. Агентство уточняет, что Пензенская область принимала участие и в самой Коренской ярмарке. Любой посетитель мог ознакомиться с туристическими возможностями региона-партнера.

Между тем в рамках ярмарки выбрали самый лучший проект в сфере туризма. Жюри оценивало конкурсантов в двух номинациях: «Лучшее туристическое событие» и «Кулинарные традиции Курского края». Ожидается, что по итогам конкурса будут сформированы календарь событий и гастрономическая карта Курской области.

Коренская ярмарка считается одной из самых древних и крупных в Центральной части России. Каждый год в ней принимают участие представители порядка 25 стран дальнего и ближнего зарубежья, 35 российских регионов и около 1,5 тыс. российских и иностранных компаний.