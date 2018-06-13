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Часть стены девятиэтажного дома обрушилась в Кургане

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Фото: РИА Новости/МЧС РФ
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В Кургане обвалилась часть кирпичной стены девятиэтажного дома. Инцидент произошел по адресу: улица Свердлова, дом № 34.

Обрушение произошло не по всей высоте задания, а до половины второго этажа, сообщает Ura.ru.

По данным издания, ранее в городской администрации пришли к выводу, что в здании необходимо провести аварийные работы. 

8 июня сообщалось, что жителей двух подъездов многоквартирного дома в Кемерово эвакуировали, после того как в здании треснула стена и оно стало проседать.

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