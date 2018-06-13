Часть стены девятиэтажного дома обрушилась в Кургане

В Кургане обвалилась часть кирпичной стены девятиэтажного дома. Инцидент произошел по адресу: улица Свердлова, дом № 34.

Обрушение произошло не по всей высоте задания, а до половины второго этажа, сообщает Ura.ru.

По данным издания, ранее в городской администрации пришли к выводу, что в здании необходимо провести аварийные работы.

8 июня сообщалось, что жителей двух подъездов многоквартирного дома в Кемерово эвакуировали, после того как в здании треснула стена и оно стало проседать.