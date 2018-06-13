Прямой эфир

Челябинск готовится к встрече участников факельной эстафеты «Бег мира»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Челябинске в Саду Победы 19 июня состоится торжественная церемония встречи участников западной ветки российской факельной эстафеты «Бег мира». Она стартовала в Тюмени накануне. Волонтеры, несущие факел, символ мира, должны преодолеть дистанцию в 15 тыс. км по российским дорогам.

Они проследуют через Москву по степям Поволжья и предгорьям Кавказа в Ставрополь. Завершиться эстафета должна 21 сентября, в международный День мира, Он был провозглашен Генассамблеей ООН как день отказа от насилия и прекращения огня во всем мире.

Как отмечает ИА «Урал-пресс-информ», в Челябинске участников эстафеты встретят концертом, играми и конкурсами. Перед ними выступят представители местной власти и ветераны. Также на площади пройдет хоровод дружбы, в котором каждому дадут возможность прикоснуться к факелу.

Организаторы «Бега мира» отмечают, что это самая протяженная факельная эстафета в истории человечества. Автор идеи - Шри Чинмой, известный общественный деятель, спортсмен и миротворец. Много лет он проводил в штаб-квартире ООН встречи, посвященные миру и гармонии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мосгортур разработал карту-путеводитель для болельщиков ЧМ-2018
Благотворительная акция «Красная гвоздика» началась в Москве

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017