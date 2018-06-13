Челябинск готовится к встрече участников факельной эстафеты «Бег мира»

В Челябинске в Саду Победы 19 июня состоится торжественная церемония встречи участников западной ветки российской факельной эстафеты «Бег мира». Она стартовала в Тюмени накануне. Волонтеры, несущие факел, символ мира, должны преодолеть дистанцию в 15 тыс. км по российским дорогам.

Они проследуют через Москву по степям Поволжья и предгорьям Кавказа в Ставрополь. Завершиться эстафета должна 21 сентября, в международный День мира, Он был провозглашен Генассамблеей ООН как день отказа от насилия и прекращения огня во всем мире.

Как отмечает ИА «Урал-пресс-информ», в Челябинске участников эстафеты встретят концертом, играми и конкурсами. Перед ними выступят представители местной власти и ветераны. Также на площади пройдет хоровод дружбы, в котором каждому дадут возможность прикоснуться к факелу.

Организаторы «Бега мира» отмечают, что это самая протяженная факельная эстафета в истории человечества. Автор идеи - Шри Чинмой, известный общественный деятель, спортсмен и миротворец. Много лет он проводил в штаб-квартире ООН встречи, посвященные миру и гармонии.