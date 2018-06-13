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Эрдоган пригрозил использовать ЗРК С-400 «при необходимости»

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности Анкары применить зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400 в случае необходимости.

«Мы не будем просто покупать С-400 и размещать их в хранилище. Мы будем использовать их в случае необходимости. Это защитные системы», — заявил Эрдоган 12 июня. Слова турецкого лидера передает газета Hurriyet.

Эрдоган добавил, что Турция несколько лет просила подобные системы ПВО у США, однако получила отказ.

Он отметил, что Россия в свою очередь отреагировала на запросы Анкары «довольно привлекательным предложением». По его словам со стороны Москвы было предложено совместное производство и «хорошие условия предоставления займа».

В конце 2017 года представители турецкого и российского оборонного комплекса подписали в Анкаре кредитное соглашение по поставкам ЗРК С-400. Анкара покупает две батареи комплекса, обслуживать которые будет турецкий персонал.

7 июня стало известно об отказе Турции разорвать контракт на поставку С-400 по требованию Вашингтона, несмотря на последовавшие ранее заявления о возможном введении санкций против Анкары.

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