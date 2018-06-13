Жительница Бельгии выиграла титул «Мисс мундиаль — 2018»

В Германии прошел конкурс красоты среди представительниц стран-участниц чемпионата мира по футболу-2018. Титул «Мисс мундиаль» завоевала 18-летняя бельгийка Зоэ Брунет.

Как сообщает Сanalc.be, конкурс проводится с 2006 года среди девушек из 32 стран, принимающих участие в ЧМ.

«Я горжусь своим титулом. Надеюсь, что бельгийская сборная теперь выиграет Кубок мира», — цитирует Брунет «Газета.ру».

Ко всем участницам конкурса жюри выдвигает определенные требования. Так, девушки должны быть не младше 18 и не старше 33 лет и помимо привлекательной внешности должны неплохо разбираться в футболе.

В этом году чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.