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После гибели на Волге 11 человек задержан владелец лодочной станции

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Владелец лодочной станции в Волгограде, откуда на реку вышел катамаран, при столкновении которого с баржей погибли 11 человек, задержан. Об этом сообщили в южном следственном управлении на транспорте СК РФ.

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47-летнего гендиректора ООО «Пристань» подозревают в том, что он позволил выйти на Волгу судну, которое не имело разрешение на перевозку людей.

«В настоящее время следователями задержан владелец лодочной станции, где стоял и выходил катамаран. По версии следствия, 47-летний генеральный директор ООО «Пристань» не предпринял никаких действий по предотвращению выхода данного маломерного судна в акваторию реки Волги», — говорится в сообщении.

Катамаран «Елань» столкнулся с баржей 11 июня в 250 м от берега. Он не состоял на учете с 2017 года.

Судно было рассчитано на 12 человек, однако на борту находились 16 человек, 11 из них погибли, еще пятерым удалось спастись.

Управлял катамараном ранее судимый за изнасилование и хулиганство экс-чиновник Дмитрий Хахалев, который также погиб при столкновении. Согласно результатам экспертизы, он был пьян. Именно его действия, следователи считают причиной трагедии.

При этом в Росморречфлоте отметили, что баржа двигалась по фарватеру и не могла маневрировать. Ранее стало известно, что катамаран шел с выключенными габаритными огнями.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения водного транспорта, повлекшее по неосторожности гибель двух или более лиц».

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