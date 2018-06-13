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Япония в 2022 году снизит возраст совершеннолетия с 20 до 18 лет

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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В Японии парламент страны утвердил законопроект о понижении с 2022 года возраста совершеннолетия в стране с нынешних 20 до 18 лет. Об этом в среду, 13 июня, сообщил телеканал NHK.

Благодаря новому закону молодые японцы смогут с 18 лет вступать в брак и брать кредиты без согласия родственников, но при этом им всё равно не разрешат курить и пить алкоголь.

При этом противники данного законопроекта считают, что в 18 лет у молодежи нет финансовой базы для самостоятельной жизни.

8 марта стало известно, что японская полиция в 2017 году зафиксировала рекордное число случаев физического и психологического насилия над детьми и подростками в возрасте до 18 лет. По данным ведомства, в прошлом году были запротоколированы 65,4 тыс. подобных инцидентов, а материалы о них переданы в органы защиты несовершеннолетних.

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