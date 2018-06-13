Прямой эфир

Меркель обвинила Трампа в устаревшем подходе к расчету торгового баланса

0
Фото: REUTERS/Yves Herman
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Дональд Трамп умеет устаревшее представление о расчете торгового баланса, заявила канцлер Германии Ангела Меркель. Об этом сообщила газета Hamburger Abendblatt во вторник, 12 июня.

По мнению Меркель, Трамп не учитывает торговлю услугами.

«Если включить их (услуги — ред.) в торговый баланс, тогда получится, что США имеет большой профицит в торговле с Европой», — цитирует ее издание.

Таким образом канцлер Германии ответила на заявления Трампа, что США имеет торговый дефицит в $151 млрд с Евросоюзом и потому он ввел пошлины на сталь и алюминий из ЕС.

10 июня Меркель заявила, что решение президента США Дональда Трампа не подписывать итоговое коммюнике саммита «Большой семерки» в канадском Квебеке удручает и разочаровывает.

Германия и ЕС больше не могут легкомысленно положиться на Соединенные Штаты, добавила Меркель.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Меркель по итогам саммита G7 убедилась в важности сплоченности ЕС
Меркель поддержала идею проведения российско-американского саммита

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017