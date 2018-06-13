Меркель обвинила Трампа в устаревшем подходе к расчету торгового баланса

Президент США Дональд Трамп умеет устаревшее представление о расчете торгового баланса, заявила канцлер Германии Ангела Меркель. Об этом сообщила газета Hamburger Abendblatt во вторник, 12 июня.

По мнению Меркель, Трамп не учитывает торговлю услугами.

«Если включить их (услуги — ред.) в торговый баланс, тогда получится, что США имеет большой профицит в торговле с Европой», — цитирует ее издание.

Таким образом канцлер Германии ответила на заявления Трампа, что США имеет торговый дефицит в $151 млрд с Евросоюзом и потому он ввел пошлины на сталь и алюминий из ЕС.

10 июня Меркель заявила, что решение президента США Дональда Трампа не подписывать итоговое коммюнике саммита «Большой семерки» в канадском Квебеке удручает и разочаровывает.

Германия и ЕС больше не могут легкомысленно положиться на Соединенные Штаты, добавила Меркель.