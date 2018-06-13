Российские учительницы оголились в поддержку уволенной коллеги

Российские учительницы устроили флешмоб в поддержку уволенной за фото в купальнике коллеги из Омска. Педагоги размещают в соцсетях свои снимки на пляжах.

Фотографии учителя сопровождают хештегом #учителятожелюди.

Необычная акция стартовала Instagram после того, как 26-летнюю учительницу из Омска Викторию Попову уволили после ее съемок в купальнике для модельной школы.

Снимки увидело руководство школы и потребовало от Поповой написать заявление по собственному желанию, в противном случае учительницу пригрозили уволить по статье за дисцеплинарные нарушения.

Данный случай вызвал широкий общественный резонанс. После того, как глава регионального минобразования Татьяна Дернова лично переговорила с преподавательницей, педагога пригласили вернуться к работе.