Российские учительницы оголились в поддержку уволенной коллеги
Российские учительницы устроили флешмоб в поддержку уволенной за фото в купальнике коллеги из Омска. Педагоги размещают в соцсетях свои снимки на пляжах.
Фотографии учителя сопровождают хештегом #учителятожелюди.
Поддерживаю акцию #учителятожелюди Учительницу уволили за фото в купальнике. Безобразие!
Публикация от bertha (@bertha_khan) 11 Июн 2018 в 10:47 PDT
Необычная акция стартовала Instagram после того, как 26-летнюю учительницу из Омска Викторию Попову уволили после ее съемок в купальнике для модельной школы.
Наша шикарная Виктория, записывайтесь скорее @plussizeomsk осталось правда пару мест на июнь, уже ведём запись на июль!!#plussizeblogger #plussizefashion #plussizestyle #plusmodel #plussize #модельноеагентство #модельноепортфолио #модельноеагентствоомск #модельноеагентство
Публикация от EKATERINA BREDOVA (@katuushhaa) 7 Июн 2018 в 5:23 PDT
Снимки увидело руководство школы и потребовало от Поповой написать заявление по собственному желанию, в противном случае учительницу пригрозили уволить по статье за дисцеплинарные нарушения.
Данный случай вызвал широкий общественный резонанс. После того, как глава регионального минобразования Татьяна Дернова лично переговорила с преподавательницей, педагога пригласили вернуться к работе.