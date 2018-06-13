Прямой эфир

Антонов заявил о нежелании России навязывать миру свою волю и ценности

0
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия следует всем нормам международного права и никому не навязывает свою волю или ценности. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов на приеме в честь Дня России.

«Россия — влиятельный и ответственный участник международной жизни. Мы никому не навязываем ни свою волю, ни свои ценности, твердо следуя нормам международного права», –– цитирует его ТАСС.

Антонов отметил, что цели Москвы понятны –– «это безопасность границ и создание внешних условий для решения насущных задач внутреннего развития».

В своей речи посол отметил, что 12 июня является символом коренных перемен в стране.

«Потребовалось колоссальное напряжение сил, чтобы пройти через этот трудный период, отстояв государственный суверенитет, сохранив собственные ценности и укрепив внутреннюю солидарность нации», — сказал он.

Дипломат подчеркнул, что Россия справилась со сложнейшими вызовами и несмотря на жесткие внешнеполитические и внешнеэкономические условия, обеспечила стабильное поступательное развитие и предпосылки для движения вперед.

12 июня в праздничных мероприятиях в России приняли участие 7 млн человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Антонов заявил об ухудшении жизни русскоязычных граждан в США
День России отметили по всей стране

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017