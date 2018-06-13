Антонов заявил о нежелании России навязывать миру свою волю и ценности

Россия следует всем нормам международного права и никому не навязывает свою волю или ценности. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов на приеме в честь Дня России.

«Россия — влиятельный и ответственный участник международной жизни. Мы никому не навязываем ни свою волю, ни свои ценности, твердо следуя нормам международного права», –– цитирует его ТАСС.

Антонов отметил, что цели Москвы понятны –– «это безопасность границ и создание внешних условий для решения насущных задач внутреннего развития».

В своей речи посол отметил, что 12 июня является символом коренных перемен в стране.

«Потребовалось колоссальное напряжение сил, чтобы пройти через этот трудный период, отстояв государственный суверенитет, сохранив собственные ценности и укрепив внутреннюю солидарность нации», — сказал он.

Дипломат подчеркнул, что Россия справилась со сложнейшими вызовами и несмотря на жесткие внешнеполитические и внешнеэкономические условия, обеспечила стабильное поступательное развитие и предпосылки для движения вперед.

12 июня в праздничных мероприятиях в России приняли участие 7 млн человек.