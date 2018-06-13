Украина подала в суд ООН меморандум с обвинениями против России

Украина передала в Международный суд ООН расширенный меморандум, в котором говорится о якобы нарушениях Конвенции о противодействии финансированию терроризма и Конвенции о ликвидации расовой дискриминации со стороны РФ. Об этом во вторник, 12 июня, рассказал президент страны Петр Порошенко.

В данном документе Киев требует от Москвы покинуть «оккупированные территории» и выплатить компенсаций, сообщает «РИА Новости.

Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль выразила мнение, что рассмотрение иска Киева к России в суде ООН по обвинению в финансировании расовой дискриминации и терроризма займет несколько лет, сообщает «Федеральное агентство новостей».

В апреле 2014 года Киев начал военную операцию против народа Донбасса, отказавшегося признавать февральский госпереворот на Украине. На востоке страны были образованы Донецкая и Луганская народные республики, заявившие о своей независимости от Киева. По данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тыс. человек.

Крым стал российским регионом после референдума в 2014 году, в котором за это высказались 96% населения полуострова.