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Дональд Трамп и Ким Чен Ын договорились об обмене визитами

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Президент США Дональд Трамп и глава Северной Кореи Ким Чен Ын согласились нанести визиты друг другу, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Уважаемый высший руководитель (Ким Чен Ын – ред.) пригласил президента Трампа посетить Пхеньян в удобное время и президент Трамп тоже пригласил председателя Госсовета Ким Чен Ына посетить США», – цитирует сообщение «Газета.ру».

Эти встречи по мнению обоих лидеров, могут повлиять на отношения Вашингтона и Пхеньяна в лучшую сторону.

12 июня Трамп и Ким Чен Ын провели встречу один на один в присутствии переводчиков, позже к ним присоединились помощники, среди которых госсекретарь США Майк Помпео и зампредседателя Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоль. По итогам встречи был подписан меморандум о нормализации отношений на полуострове и что Северная Корея в будущем готова избавляться от ядерного оружия под гарантии Вашингтона о безопасности.

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