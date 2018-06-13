Трамп назвал причину ругани актера Роберта Де Ниро в свой адрес

Президент США Дональд Трамп объяснил состоянием здоровья ругань со стороны актера Роберта Де Ниро в свой адрес. Об этом сообщает CNN со ссылкой на Twitter главы Белого дома.

«Роберт Де Ниро, человек с очень низким IQ, в фильмах получил слишком много ударов по голове от настоящих боксеров. Я смотрел его вчера вечером и действительно верю, что у него сотрясение мозга», — цитирует Трампа телекомпания.

11 июня Де Ниро на церемонии вручения театральной премии «Тони» грязно выругался в адрес президента США.

«Я хочу сказать только одно — ***** (к черту — Ред.) Трампа», – сказал он тогда.

5 апреля Де Ниро заявил, что США творятся ужасные вещи, причиной которых является президент страны Дональд Трамп.