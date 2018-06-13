Проверки предприятий будут проводиться только с разрешения прокуратуры

Контрольно-надзорные органы могут обязать проводить внеплановые проверки предприятий только с разрешения органов прокуратуры.

Такое предложение выдвинуто Минэкономразвития в перечне по трансформации делового климата. В ведомстве подчеркнули, что положения из документа отражают позицию бизнеса.

Эксперты полагают, что подобные меры смогут повысить уровень защиты прав предпринимателей и повысят уровень ответственности контрольно-надзорных органов.

В Генеральной прокуратуре предложение поддержали.

Меру предлагается распространить на все внеплановые проверки, которые проводятся после сообщений СМИ, жалоб физических и юридических лиц и при обнаружении антимонопольным органом признаков нарушений.

Это коснется всех категорий бизнеса.

Исполнителем этого пункта предлагается назначить Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

При этом ведомство настаивает на том, что проведение внеплановых проверок имеет смысл, только когда проверки являются внезапными и оперативными.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Бизнес проверят с разрешения прокуратуры