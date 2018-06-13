Эксперты оценили переговоры о денуклеаризации КНДР

Президента США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын в Сингапуре 12 июня договорились о том, что Северная Корея будет избавляться от ядерного оружия под гарантии Вашингтона о безопасности.

Эксперты, опрошенные «Известиями» считают, что говорить о реальном прорыве рано, а США и КНДР удалось достичь своих целей.

Отмечается, что документ не содержит прописанных мер по контролю выполнения денуклеаризации КНДР

«Совместная декларация стала риторическим документом без четкого детального плана действий», - заявил эксперт по делам Корейского полуострова из стокгольмского Института политики безопасности Ли Сан Су.

Но при этом сам саммит поднял престиж КНДР и ее лидера на мировой арене и удовлетворил соседей, в том числе и Россию, ибо нормализация ситуации на Корейском полуострове будет способствовать, в частности, возрождению трехсторонних экономических проектов Сеула, Пхеньяна и Москвы.

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Операция Ын