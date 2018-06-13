Огромная очередь из машин образовалась на границе Белоруссии и России
На трассе Москва–Брест при въезде на территорию РФ из Белоруссии образовались многокилометровые очереди из машин.
По данным телеканала «Беларусь 1», очередь растянулась примерно на 12–15 км.
Трасса М-1, на которой и образовалась пробка, является основной транзитной дорогой в РФ.
По словам водителей, обычно таких заторов на трассе не бывает.
«С утра большегрузные автомобили стоят в очереди по несколько часов», –– говорится в сообщении телеканала.
Отмечается, что причины задержки пока не установлены. В сторону Белоруссии очередей нет.
2 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности закрыть границу с Россией и призвал Москву определиться с форматом пограничного контроля между странами.