Одесские депутаты отправили в отставку Марию Гайдар

Депутаты Одесского областного совета прекратили полномочия советника президента Украины Марии Гайдар во вторник, 12 июня.

Гайдар сама подала прошение об отставке, не указав причину, сообщает «Газета.ру».

Ее место займет директор медиахолдинга «Думская» Юрий Басюк.

Мария Гайдар, дочь Егора Гайдара, отказавшаяся от российского гражданства в 2016 году, была заместителем губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, а позже советником президента Украины Петра Порошенко.

В апреле 2017 года «Известия» сообщали со слов бывшего премьера Украины Николая Азарова, что Порошенко сделал Гайдар советником, чтобы свести счеты с экс-главой Грузии, бывшим губернатором Одесской области Саакашвили.