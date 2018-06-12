Фарерские острова хотят договориться с Россией о свободной торговле

Администрация Фарерских островов хочет заключить договор о свободной торговле с РФ и другими государствами, входящими в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Об этом во вторник сообщил министр иностранных дел и торговли региона Пол Микельсен.

Как сообщает Reuters, речь идет о заключении договора к 2019 году.

Микельсен в интервью отметил, что автономия — крупнейший поставщик рыбы в РФ. Бум экспорта начался в 2013 году, когда Евросоюз ограничил в отношении островов квоты на ловлю рыбы. Тогда Россия значительно увеличила ввоз рыбы из автономного региона, указал министр.

В Россию экспортируется 29% рыбы, добытой на Фарерских островах, добавил он.

Фареры — группа островов в северной части Атлантического океана между Шотландией и Исландией, входящих в состав Королевства Дания.

В 2020 году на территории Евразийского союза появится собственная криптовалюта, рассказал в мае «Известиям» источник, близкий к ЕЭК.