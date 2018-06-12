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Сейсмологи заявили об активизации вулкана Фуэго

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Фото: REUTERS/Luis Echeverria
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Вулкан Фуэго снова активизировался, сообщили во вторник, 12 июня, сейсмологи. В начале июня в результате его извержения погибли минимум 117 человек.

С раннего утра в кратере вулкана происходят взрывы, столб из пепла и газа поднимается на высоту до 5 км, передает «РИА Новости». Взрывы в кратере вулкана слышны на расстоянии до 10 км.

Пепел от извержения может выпасть на расстоянии 15–25 км от жерла в близлежащих населенных пунктах и в бывшей столице Антигуа.

Последствия извержения Фуэго, произошедшего 3 июня, затронули более 1,7 млн человек, власти объявили эвакуацию в населенных пунктах, расположенных вблизи вулкана.

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