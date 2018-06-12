Ципрас рассказал о договоренностях в переименовании Македонии

Завершился спор между Македонией и Грецией касательно названия бывшей югославской республики, длившийся не один десяток лет, Скопье и Афина пришли к соглашению во вторник, 12 июня.

О достигнутой договоренности премьер-министр Греции Алексис Ципрас доложил президенту страны Прокопису Павлопулосу.

«У меня хорошие новости. Некоторое время назад мы достигли соглашения с премьер-министром Бывшей югославской республики Македония по вопросу, который занимал наши умы в течение многих лет», – приводит слова политика Reuters.

Премьер уточнил в эфире греческих телеканалов, что теперь страна будет называться Северной Македонией, хотя 19 мая было согласовано название Илинденская Македония.

Македония и Греция более 25 лет спорили о названии бывшей югославской республики, совпадающим с названием северной греческой области.