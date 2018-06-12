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Климкин заявил о «подарке» России и упомянул поданый в ООН меморандум

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Глава украинского МИДа Павел Климкин назвал «подарком» России поданный Киевом в Международный суд ООН меморандум с обвинениями против РФ.

Об этом дипломат написал во вторник, 12 июня, на своей странице в социальной сети Facebook.

«Он (подарок – ред.) весит около 90 килограммов, состоит из 17,5 тысячи страниц текста и содержится в 29 томах», – написал глава МИД Украины. По его словам, меморандум составлен по делам о «расовой дискриминации» и «финансировании терроризма».

Ранее о передаче меморандума в Международный суд ООН сообщил президент Украины Петр Порошенко.

Вооруженный конфликт на востоке Украины продолжается с 2014 года, когда Киев решил ввести свои войска на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), которые не признали итогов госпереворота в стране.

Киев многократно обвинял Москву в участии в конфликте, Россия все обвинения отвергает и называет неприемлемыми. 

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