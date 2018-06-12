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Советник Трампа признал ошибкой свои слова о «месте в аду» для Трюдо

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Фото: Global Look Press/Chris Kleponis
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Глава национального совета по торговле в администрации Белого дома Петер Наварро заявил, что совершил ошибку,  употребив выражение «место в аду» в адрес премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Об этом один из советников президента США Дональда Трампа заявил на профильном форуме во вторник в Вашингтоне, передает ТАСС.

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В субботу Трамп заявил, что велел представителям не подписывать итоговое коммюнике саммита «большой семерки». Причиной американский лидер назвал «ложные слова» Трюдо на пресс-конференции, посвященной итогам встречи.

Трамп пояснил, что после его вылета в Сингапур канадский премьер заявил, что «американские пошлины были оскорбительными» и он «не позволит управлять собой».

«Есть особое место в аду для каждого зарубежного лидера, который нечестно ведет дипломатию с президентом Дональдом Трампом и затем пытается нанести ему удар в спину, как только он уходит», — заявил в воскресенье Наварро.

Во вторник советник президента США назвал свои слова неподобающими. «Это было моей ошибкой, это были мои слова», — отметил он.

На саммите G7 в канадском Квебеке 8–9 июня канадский премьер пригрозил «жестко ответить», если Штаты продолжат вводить «нечестные тарифные барьеры» и «оскорбительные пошлины».

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