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Ким Чен Ын покинул Сингапур

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Фото: Anthony Wallace/Pool via Reuters
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Лидер КНДР Ким Чен Ын покинул Сингапур, где прошла его встреча с президентом США Дональдом Трампом. Политик воспользовался самолетом китайской авиакомпании Air China.

Как пишет сингапурское издание Straits Times, предоставленный лайнер Boeing-747 закреплен за премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном.

Самолет с лидером КНДР на борту вылетел из аэропорта Чанги во вторник, 12 июня, в 23:20 по местному времени (18:20 мск).

12 июня Трамп и Ким Чен Ын провели встречу тет-а-тет в присутствии переводчиков, затем к ним присоединились помощники, среди которых госсекретарь США Майк Помпео и зампредседателя Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоль. После этого политики вместе пообедали и совершили прогулку.

В ходе встречи Трамп заявил, что  с начала переговоров был достигнут «огромный прогресс». 

Ким Чен Ын при этом отметил, что саммит между США и Северной Кореей многими наверняка воспринимается как научная фантастика.

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