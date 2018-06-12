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Следствие планирует задержать владельца лодочной станции в Волгограде

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Фото: РИА НОВОСТИ/Пресс-служба ГУ МЧС России по Вологодской области
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Следователи, ведущие расследование уголовного дела по факту гибели 11 человек при столкновении катамарана с баржей в акватории Волги, намерены задержать владельца лодочной станции, не предотвратившего выход катамарана на реку.

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Об этом во вторник, 12 июня, передает ТАСС со ссылкой на СК РФ.

«Решается вопрос о задержании владельца лодочной станции, не предпринявшего никаких действий по предотвращению выхода катамарана в акваторию Волги», — заявила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Прогулочный катамаран под названием «Елань» шел с выключенными габаритными огнями и столкнулся накануне с баржей, следовавшей из Волгограда в Самару.

В спасательной операции были задействованы водолазы, катера, на береговой линии выставили посты.

Погибли 11 человек, пятерых удалось спасти.

Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения водного транспорта, повлекшее по неосторожности гибель двух и более лиц».

По последним данным, следствие назвало виновником ЧП владельца прогулочного судна — он же был рулевым.

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