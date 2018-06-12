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Впавший в кому в турецкой Анталье подросток из Челябинска пришел в себя

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Фото: TASS/Zuma/Depo Photos
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16-летний подросток из Челябинска, приехавший в Анталью на отдых и впавший в кому, пришел в себя. Юношу отключили от аппарата искусственной вентиляции легких.

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Об этом сообщила во вторник, 12 июня, мать пострадавшего Евгения Лешина на странице в социальных сетях.

В Турцию подросток приехал с бабушкой и дедушкой, познакомился со сверстниками и, отпросившись у бабушки, пошел вечером после ужина на прогулку. Через некоторое время его обнаружили без дыхания в бассейне.

В настоящее время ребенка перевели из отделения реанимации в обычную палату. Пациент находится в стрессовом состоянии, речь сбивчива, но организм адаптируется к нагрузке.

«Признаков гематомы от удара по голове не обнаружено. О происшедшем совершенно не помнит», — отметила его мать в сообщении. Страховка пока покрывает все расходы, однако разрешение на вылет по медпоказаниям пока отсутствуют.

В середине мая турист из России скончался в больнице турецкого города Аланья. Житель Екатеринбурга Сергей Цукрук был госпитализирован в состоянии комы 3 мая.

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