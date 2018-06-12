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«Реал» назвал имя нового главного тренера

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Фото: REUTERS/Susana Vera
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Новым тренером мадридского «Реала» станет испанец Хулен Лопетеги, сообщается на сайте футбольного клуба. Ожидается, что он возглавит команду на три сезона после окончания чемпионата мира 2018 года. 

В «Реале» он сменит француза Зинедина Зидана, который 31 мая объявил об уходе.

На данный момент Лопетеги занимает пост тренера национальной сборной Испании, которую он возглавил в 2016 году.

Он также работал с молодежными сборными Испании, с которыми выигрывал чемпионат Европы. До прихода в национальную команду специалист два года проработал с португальским «Порту».

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