«Реал» назвал имя нового главного тренера

Новым тренером мадридского «Реала» станет испанец Хулен Лопетеги, сообщается на сайте футбольного клуба. Ожидается, что он возглавит команду на три сезона после окончания чемпионата мира 2018 года.

В «Реале» он сменит француза Зинедина Зидана, который 31 мая объявил об уходе.

На данный момент Лопетеги занимает пост тренера национальной сборной Испании, которую он возглавил в 2016 году.

Он также работал с молодежными сборными Испании, с которыми выигрывал чемпионат Европы. До прихода в национальную команду специалист два года проработал с португальским «Порту».