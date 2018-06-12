СК назвал владельца катамарана виновником столкновения с баржей на Волге

Следователи назвали владельца катамарана ответственным за ЧП, произошедшее в понедельник на Волге, об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Представитель ведомства уточнила, что владелец катамарана и управлял им.

«По предварительным данным, именно действия владельца пассажирского водного транспорта, который и управлял им, привлекли к трагедии», – рассказала она.

По словам Петренко, мужчина проигнорировал все предупреждающие сигналы, которые подавали с баржи: как световые, так и звуковые, а экспертизы показали, что владелец катамарана был пьян.

Кроме того, на судне было превышено предельно допустимое число пассажиров: при разрешенной вместимости 12 человек, на нем находились 16.

ЧП произошло в понедельник близ грузового порта Ворошиловского района Волгограда. Прогулочный катамаран с пассажирами столкнулся с баржей, буксируемой судном «Капитан Вечеркин», 11 человек погибли, среди них — двое полицейских.