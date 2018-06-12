Сборная Южной Кореи прилетела в Петербург для участия в ЧМ-2018

Футболисты и тренерский штаб сборной Южной Кореи прилетели в Санкт-Петербург для участия в чемпионате мира 2018 года. Об этом сообщает ТАСС.

Сборная Южной Кореи во время ЧМ-2018 будет жить в Санкт-Петербурге. Тренировки команды будут проводиться на стадионе «Спартак» в областном городе Ломоносов.

На чемпионате мира футболисты сборной Южной Кореи сыграют с командами Швеции, Мексики и Германии в группе F.

Ранее сообщалось, что в честь прилета сборной Бразилии в Сочи, где команда будет базироваться во время турнира, зажгли художественную подсветку на телебашне в виде флага страны. В отеле игроков встретили традиционным караваем.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.