Генсек ООН призвал КНДР и США выполнить договоренности

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал лидеров США и КНДР набраться терпения и выполнить условия достигнутых договоренностей.

Он приветствовал во вторник проведение первого в истории саммита между Вашингтоном и Пхеньяном, на котором стороны заключили соглашение о денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности для Пхеньяна, передает ТАСС.

В канцелярии генсека отметили, что письма соответствующего содержания направили обоим лидерам перед началом саммита в Сингапуре. В посланиях генсека ООН отмечается, что и Трампу, и Ким Чен Ыну нужно будет идти на уступки и сотрудничать.

Первая в истории встреча лидеров США и КНДР прошла в отеле «Капелла» на острове Сентоса, который отделен от остальной части Сингапура мостом. 12 июня Трамп и Ким Чен Ын по итогам переговоров подписали совместный документ.